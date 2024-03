Norvald Dahl : piano solo et quartet au Baiser Salé Le Baiser Salé Paris, mercredi 3 avril 2024.

Le mercredi 03 avril 2024

de 21h30 à 23h00

de 19h30 à 21h00

.Tout public. payant

De 10 à 30 euros.

Norvald Dahl fait une halte au club pendant sa tournée Européenne et nous propose 2 concert solo, suivis de 2 concerts en quartet !

En tournée européenne, l’extraordinaire pianiste norvégien Norvald Dahl fait une halte au Club et nous gratifie de son projet solo et de son projet quartet dans la même soirée. Dans son jeu, il combine des influences de légendes comme Herbie Hancock, Keith Jarrett et Bill Evans, et mêle au lyrisme de la musique folklorique norvégienne un ton classique et contemporain, en compagnie du guitariste et compositeur polyvalent de Los Angeles Wayne Brasel qui conjugue le meilleur de la guitare jazz, blues, soul et rock avec une approche post-bop de l’improvisation, et qui seront rejoints par Chris Thomas (Nora Jones, Mélodie Gardot, Brian Blade, Joni Mitchel) et notre Batteur made New Orleans Jeff Boudreaux

Le Baiser Salé 58 Rue des Lombards 75001

Contact : https://www.lebaisersale.com/ https://www.facebook.com/lebaisersale/ https://www.facebook.com/lebaisersale/ https://www.billetweb.fr/jeff-boudreaux-robby-marshall

NORVALD DAHL piano solo & quartet