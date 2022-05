North’Fest La Chapelle-Saint-Ouen, 12 juin 2022, La Chapelle-Saint-Ouen.

North’Fest La Chapelle-Saint-Ouen

2022-06-12 – 2022-06-12

La Chapelle-Saint-Ouen Seine-Maritime La Chapelle-Saint-Ouen

De Samedi 12h00 à Dimanche 14h00, plongez vous dans le IXème siècle normand le temps d’une journée, et venez découvrir les nombreux ateliers qui vous proposeront différentes activités autour de thématiques variées mais toujours en lien avec l’histoire.

Ouvert à tout public, le festival proposera cette année des activités centrées sur la découverte de savoir-faire, la sensibilisation aux problématiques actuelles (artisanat, climat, culture) ainsi que des spectacles tout public pour apprendre en s’amusant !

Le village animé proposera un voyage thématique à travers les différents artisanats et pratiques des scandinaves de l’époque de la transition normande animé par les troupes passionnées.

Nous vous proposerons deux conférences gesticulées pour mettre en lumière les complexités de l’histoire et de l’archéologie pour découvrir et apprendre de manière ludique les subtilités de cet héritage complexe.

Vous pourrez aussi apprendre le combat à l’épée, à la hache ou la lance en toute sécurité, ou venir aiguiser vos sens et viser juste au stand d’initiation au tir à l’arc (avec un concours du meilleur archers des terres de Bray !). Apprenez aussi à tricoter ou venez jouer et comprendre les enjeux climatiques et les merveilles de la biodiversité avec la Fresque du Climat… Et bien d’autres choses !

Retrouvez à partir de 19h30 les concerts pour découvrir notre sélection d’artistes païens prometteurs : Hélas et sa trap épique et guerrière, Pagan Noz et leur univers médiéval dansant et célébratif, et enfin Sarmates, avec leur heavy métal ethnique qui résonnera à travers les steppes normandes pour invoquer les esprits des grands Khans.

Pour célébrer dignement ce Litha et l’arrivée de l’été : le traditionnel bûcher sera accompagné par la musique transcendantale et profonde de Nordmaor, précédé d’un spectacle pluridisciplinaire collaboratif pour magnifier cette soirée unique.

Enfin, pour les couche-tard, vous pourrez danser sur la dub puissante de Blackboard Jungle Sound System jusqu’à ce que le jour se lève !

Plus d’informations sur le programme sur le site ou sur facebook

A partir de 5€ prix libre conscient

Parking et camping gratuit

Restauration sur place

northfest.orga@gmail.com +33 2 35 09 21 54 https://www.northfest.fr/

