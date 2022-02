Northern Resonance – Festival Eurofonik Centre Marcet / Nouveau Pavillon Bouguenais Catégories d’évènement: Loire-Atlantique

Nantes

Northern Resonance – Festival Eurofonik Centre Marcet / Nouveau Pavillon, 18 mars 2022, Bouguenais. 2022-03-18

Horaire : 20:30

Gratuit : non 4 € à 16 € BILLETTERIES : – eurofonik.fr- au 07 69 95 22 83 Concert. Northern Resonance réunit un trio atypique dans le vaste paysage des musiques populaires scandinaves : une viole d’amour, une nyckelharpa et un violon hardanger, variante norvégienne du violon classique. Ces instruments ont comme dénominateur commun la vibration par sympathie, c’est-à-dire la vibration de cordes par résonnance, donnant une profondeur et une richesse incomparables aux sons produits. Au-delà de ces seules considérations techniques, le trio est surtout remarquable par son raffinement et la virtuosité des artistes, capables d’exécuter avec brio compositions et airs traditionnels. Cette soirée est assurément placée sous le signe de la beauté des sons acoustiques des instruments à cordes. Jerker Hans-Ers : violon hardanger – Anna Ekborg : viole d’amour – Petrus Dillner : nyckelharpa Dans le cadre du Festival Eurofonik, musiques des mondes d’Europe (10 au 20 mars 2022) Centre Marcet / Nouveau Pavillon adresse1} Bouguenais 44340

Détails Catégories d’évènement: Loire-Atlantique, Nantes Autres Lieu Centre Marcet / Nouveau Pavillon Adresse Rue Célestin Freinet Ville Bouguenais lieuville Centre Marcet / Nouveau Pavillon Bouguenais Departement Loire-Atlantique

Centre Marcet / Nouveau Pavillon Bouguenais Loire-Atlantique https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/bouguenais/

Northern Resonance – Festival Eurofonik Centre Marcet / Nouveau Pavillon 2022-03-18 was last modified: by Northern Resonance – Festival Eurofonik Centre Marcet / Nouveau Pavillon Centre Marcet / Nouveau Pavillon 18 mars 2022 Centre Marcet / Nouveau Pavillon Bouguenais Nantes

Bouguenais Loire-Atlantique