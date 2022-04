Northern Ireland Aix-en-Provence, 11 mai 2022, Aix-en-Provence.

Le photographe français Bernard Lesaing est venu pour la première fois en Irlande du Nord en 1975 et 1976, prenant des images émouvantes et perspicaces du pays en plein conflit. Il est revenu plus de 40 ans plus tard dans un paysage politique très différent. Il a de nouveau ancré son travail dans les personnes qu’il a rencontrées, capturant non seulement des images saisissantes, mais recueillant également 21 témoignages. Le résultat est un regard poignant sur le parcours des habitants de ce pays, qui nous laisse avec une note d’espoir pour l’avenir.

Rencontre et projection de photographies avec Bernard Lesaing, photographe et Karine Bigand, universitaire, autour de l’Irlande du Nord. La discussion sera en français et en anglais.

