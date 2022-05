NORTH SEA CUP – REGATE INTERNATIONALE DE PLANCHE A VOILE (FOIL + GLISSE) – Wimereux Wimereux Catégorie d’évènement: Wimereux

NORTH SEA CUP – REGATE INTERNATIONALE DE PLANCHE A VOILE (FOIL + GLISSE) – Wimereux, 7 mai 2022, Wimereux. NORTH SEA CUP – REGATE INTERNATIONALE DE PLANCHE A VOILE (FOIL + GLISSE) – Wimereux

2022-05-07 – 2022-05-08

Wimereux Pas-de-Calais Wimereux Régate internationale de planche à voile en foil et glisse les meilleurs coureurs internationaux dans ces disciplines évoluent dans la baie saint Jean. +33 3 21 83 18 54 Régate internationale de planche à voile en foil et glisse les meilleurs coureurs internationaux dans ces disciplines évoluent dans la baie saint Jean. Wimereux

dernière mise à jour : 2022-05-02 par

Détails Catégorie d’évènement: Wimereux Autres Lieu Wimereux Adresse Ville Wimereux lieuville Wimereux

Wimereux Wimereux https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/wimereux/

NORTH SEA CUP – REGATE INTERNATIONALE DE PLANCHE A VOILE (FOIL + GLISSE) – Wimereux 2022-05-07 was last modified: by NORTH SEA CUP – REGATE INTERNATIONALE DE PLANCHE A VOILE (FOIL + GLISSE) – Wimereux Wimereux 7 mai 2022

Wimereux