NORTH MISSISSIPPI ALLSTARS + VICIOUS STEEL LE TEMPS MACHINE – LE CLUB, 24 février 2023, JOUE LES TOURS.

NORTH MISSISSIPPI ALLSTARS + VICIOUS STEEL LE TEMPS MACHINE – LE CLUB. Un spectacle à la date du 2023-02-24 à 19:30. Tarif : 16.8 à 16.8 euros.

North Mississippi Allstars + Vicious SteelUne affaire de famille : les frères Luther et Cody Dickinson, fils du légendaire musicien et producteur Jim Dickinson, vont vivre et grandir depuis 25 ans toutes les traditions musicales des rives du Mississippi. Le blues, la soul, la country, le rock sudiste et bien sûr le son hypnotique du pays des collines, jadis incarné par Fred McDowell ou RL Burnside. Entre Memphis, Atlanta et la Nouvelle-Orléans, les frères Dickinson connaissent tous les musiciens et les ont invités sur leurs albums (d’où le « All Stars »). Mais le groupe est à l’origine un duo fraternel, et c’est sous cette forme essentielle qu’on les invite aux Nuits de l’Alligator. Cody à la batterie, Luther à la guitare et au chant, pour un retour aux sources aussi large, puissant et profond que le fleuve Mississippi.

LE TEMPS MACHINE – LE CLUB JOUE LES TOURS 45-49 rue des Martyrs Indre-et-Loire

North Mississippi Allstars + Vicious Steel

