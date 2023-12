North By North • SOvOX • Red Cloud / Supersonic (Free entry) SUPERSONIC Paris, 16 décembre 2023, Paris.

Le samedi 16 décembre 2023

de 19h00 à 23h40

.Tout public. gratuit

Cette soirée plaira aux fans de… The Black Keys, The Coathangers & Shannon and the Clams

NORTH BY NORTH (22h30)

(Garage power pop – Double Hex Records – Chicago, US)

FFO / Si vous aimez : Arctic Monkeys, The White Stripes, The Strokes

SOVOX (21h30)

(Garage punk – Marseille, FR)

« Le nouveau brulot punk aux concerts incendiaires » – France Inter

Voix-batterie, guitare et basse, une formule minimale mais hautement suffisante pour déclencher des

« slaves » de déflagrations saturées et des mélodies assénées au marteau-pilon. Power trio d’un subtile

mélange entre un rock garage incisif, un post-punk élégant et une frénésie rock indé en pleine mouvance

actuelle. Ils cassent les codes et les cloisons pour nous emmener dans un style intemporellement classé.

Ces trois gars séduisent les foules, déboitent les hanches des soixante-huitards et font le bonheur des

jeûnes têtards. Dans lesquels toutes générations tapent du pied, une fois enivré par les mélodies aux BPM

saisissants, se surprennent à danser au milieu d’une foule bouillonnante et se laisser transporter dans

l’euphorie du moment, on ne pense plus à rien à part savourer l’instant présent

FFO / Si vous aimez : Idles – Thee Oh Sees –

https://sovox.bandcamp.com/

RED CLOUD (20h30)

(Classic rock – Paris, FR)

RED CLOUD est un groupe de ‘Classic Rock’ formé en 2020 à Paris.

Progénitures illégitimes de Black Sabbath et de Led Zeppelin, la musique de Red Cloud va également chercher du côté d’AC/DC, d’Aerosmith ou de Deep Purple et revendique des influences plus modernes comme DeWolff, Monster Truck ou Rival Sons.

En effet, si leurs inspirations vintage sont belles et bien assumées, le groupe garde les pieds bien ancrés dans le présent, refusant de tomber dans le revival passéiste en veillant à garder un regard moderne dans les sonorités et les thèmes abordés dans leurs chansons.

Après un premier album éponyme paru en mars 2023 et bien accueilli par les médias spécialisés (Rock&Folk, GuitarPart, Hard Force, …) RED CLOUD est de retour avec une nouvelle formation : exit l’orgue, place à une deuxième guitare incisive. Les six cordes se mêlent, harmonisent et sont plus que jamais au cœur de leur musique.

Un deuxième album est en préparation pour 2024.

FFO / Si vous aimez : Led Zeppelin, Black Sabbath, Rival Sons

redcloud.bandcamp.com/album/red-cloud

• Ouverture des portes à 19h00

• Happy Hour de 19h à 20h

• Si vous êtes témoin ou victime d’une agression, vous pouvez alerter le personnel du bar ou si vous préférez, vous pouvez nous écrire à cette adresse: communication@supersonic-paris.fr

