Territoire singulier, expédition urbaine et enquête à Nort-sur-Erdre :
Samedi 14 octobre, 14h00
Nort-sur-Erdre
Sur inscription

Venez découvrir le tissu urbain nortais avec ses styles divers et singuliers ! Le parcours proposé avec carnet d'enquête et discours adaptés permettront à un public plus jeune de comprendre les éléments singuliers et remarquables du territoire ! Famille et enfants dès 7 ans

Attention : Nombre de places limité

Nort-sur-Erdre, 44390
Loire-Atlantique
Pays de la Loire

02.51.12.01.43
animations@nort-sur-erdre.fr

Dates et horaires de début et de fin :
2023-10-14T14:00:00+02:00 – 2023-10-14T16:00:00+02:00

