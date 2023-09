Territoire singulier, expédition urbaine en centre-ville Nort-sur-Erdre Nort-sur-Erdre Catégories d’Évènement: Loire-Atlantique

Territoire singulier, expédition urbaine en centre-ville

Samedi 14 octobre, 10h30
Nort-sur-Erdre

Sur inscription

Territoire singulier, expédition urbaine à Nort-sur-Erdre avec l'ARDEPA : Venez à la découverte du tissu urbain nortais qui fait se côtoyer des styles et époques architecturales diverses et singulières. Le parcours proposé vous fera traverser des maisons atypiques bauloises, art déco, des formes architecturales italianisantes comme des propositions contemporaines originales.

Attention : Nombre de places limité

