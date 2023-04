CONCERT Eglise St Christophe, 15 avril 2023, Nort-sur-Erdre.

Concert en l’Eglise Saint Christophe proposé par « les Amis de l’Orgue » avec l’ensemble vocal de Nantes.

2023-04-15 à ; fin : 2023-04-15 . EUR.

Eglise St Christophe

Nort-sur-Erdre 44390 Loire-Atlantique Pays de la Loire



Concert in the Saint Christophe Church proposed by « les Amis de l’Orgue » with the vocal ensemble of Nantes

Concierto en la iglesia de Saint Christophe propuesto por « les Amis de l’Orgue » con el conjunto vocal de Nantes

Konzert in der Kirche Saint Christophe, vorgeschlagen von « Les Amis de l’Orgue » mit dem Vokalensemble aus Nantes

Mise à jour le 2023-03-06 par eSPRIT Pays de la Loire