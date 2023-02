NORSACCE LA CIGALE PARIS Catégorie d’Évènement: Paris

NORSACCE LA CIGALE. Un spectacle à la date du 2023-03-01 à 20:00 (2023-03-01 au ). Tarif : 30.0 à 30.0 euros. Decibels Productions (L-R-22-011929/L-R-22-011930) MIS & RECORD, GDHB PUBLISHING présentent ce concert NORSACCENorsacce, rappeur a la voix singulière, d'origine Sénégalaise, se fait connaître d'abord en solo puis aux côtés des membres du collectif 667 dont il fait partie intégrante depuis la création du groupe.Lyriciste confirmé, Norsacce se distingue par un univers sombre, un flow tranchant et des textes aiguisés, mixant des sonorités trap, drill et cloud.Le 16 décembre 2022, il sort son premier album « Propaganda » avec des belles collaborations comme Alpha Wann, Zamdane, ou encore Guy2bezbar.Retrouvez-le sur scène à la Cigale le 1er Mars 2023 ! LA CIGALE PARIS 120, bld Rochechouart Paris

