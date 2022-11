MARCHE DE NOEL AU RENDEZ-VOUS FERMIER au Rendez-vous Fermier, 10 décembre 2022 14:00, Norrent-Fontes.

Samedi 10 décembre, 14h00 Sur place Accès libre et gratuit 03.21.27.22.07

Marché de Noël au Rendez-vous Fermier le 10 décembre à Norrent-Fontes

C’est bientôt Noël !!!!

Rejoignez les agriculteurs des magasins « AU RENDEZ-VOUS FERMIER »

sur les 2 ÉVÈNEMENTS qu’ils vous concoctent

pour la période de NOËL !

LES SURPRISES DU CALENDRIER DE L’AVENT

du 1er au 24 décembre 22

Où ?

>>> Dans les magasins de Norrent-Fontes et de La Gorgue

Comment ?

>>> En vous rendant dans les magasins de Norrent-Fontes & de La Gorgue où un bulletin de participation sur lequel vous devrez laisser vos coordonnées vous sera remis à chaque passage en caisse,

 Un tirage au sort sera effectué chaque jour pour faire gagner 2 personnes par magasin et par jour !

On vous appelle chaque soir alors décrochez !

Vous avez perdu ?

>>>> Pas grave, on vous donne une deuxième chance !!!

 Et oui, tous les bulletins perdants seront remis en jeu pour le GRAND TIRAGE AU SORT du 24 décembre 22

LE GAGNANT REMPORTERA UN REPAS COMPLET DE 2 PERSONNES « DE L’APERITIF AU DESSERT !

LE MARCHÉ DE NOËL du Samedi 10 décembre 2022

Où et quand ?

>>>> Au magasin de Norrent Fontes de 14H à 20H !!!

Au programme, il y aura quoi ?

>>> Rencontres et échanges avec les agriculteurs qui vous présenteront leurs produits spécial NOËL mais aussi des

gourmandises à déguster : gaufres, madeleines, pain perdu, pain d’épices, et bien d’autres délices… des boissons chaudes pour se réchauffer : cidres et jus de pommes chaud aux épices, infusions, chocolats chauds, et oui, il y en aura pour tous les goûts et tous les âges !

>>> Rencontres avec les artisans locaux qui vous proposeront du linge de maison aux couleurs de NOËL, des savons au lait de chèvre etc… etc… on ne vous dit pas tout, venez et découvrez !

>>> Des cadeaux et des cadeaux pour NOËL : PLUSIEURS PANIERS GARNIS À GAGNER !!

>>> Et bien sûr l’INCONTOURNABLE PÈRE NOËL qui sera présent pour vous accueillir et faire la photo de famille avec vous ! OH OH OH ….

On dansera, on vibrera, on partagera pour célébrer NOËL ensemble sur les airs des chorales locales !

Au Rendez-vous fermier de Norrent-Fontes

T : 03 21 27 22 07

au Rendez-vous Fermier 61 rue Nationale 62120 Norrent-Fontes 62120 Norrent-Fontes Pas-de-Calais

samedi 10 décembre – 14h00 à 20h00