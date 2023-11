LE MARCHE DE NOEL AU RENDEZ-VOUS FERMIER au Rendez-vous Fermier Norrent-Fontes, 9 décembre 2023T 09:00, Norrent-Fontes.

AU RENDEZ-VOUS FERMIER de Norrent-Fontes organise son marché de Noël le samedi 9 décembre 2023 de 9H00 à 19H00.

Au programme :

Rencontres et échanges avec les agriculteurs qui vous présenteront leurs produits spécial NOËL,

Gourmandises à déguster : gaufres, madeleines, pain perdu et bien d’autres délices… des boissons chaudes pour se réchauffer : cidres et jus de pommes chauds aux épices, infusions et oui, il y en aura pour tous les goûts et tous les âges !

une mini-ferme pédagogique qui organise des animations, un plaisir pour les enfants et les grands !!

Rencontres avec des artisans locaux : créateur d’articles de décorations en bois, métal et macramé ; créateur de bijoux fantaisie fait-main ; créateur de décorations de Noël ; créateur de personnages en cire d’abeille, un atelier de récup Arts Créations ; un atelier de restauration de meubles, un producteur de champagne etc… on ne vous dit pas tout, venez et découvrez !

Des cadeaux et des cadeaux pour NOËL : PLUSIEURS BONS CADEAUX À GAGNER !!

Et bien sûr l’INCONTOURNABLE PÈRE NOËL qui sera présent pour vous accueillir et faire la photo de famille avec vous ! OH OH OH ….

On dansera, on vibrera en musique, on partagera pour célébrer NOËL ensemble avec la présence du « Pupitre de Bombarde » de la FJEP de Saint-Venant !

au Rendez-vous Fermier 61 rue Nationale 62120 Norrent-Fontes Norrent-Fontes 62120 Pas-de-Calais