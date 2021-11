Le Grand-Quevilly Parc des expositions de Rouen Le Grand-Quevilly, Seine-Maritime Normannia, Salon médiéval et fantastique Parc des expositions de Rouen Le Grand-Quevilly Catégories d’évènement: Le Grand-Quevilly

Depuis 2017, **Normannia** est devenu LE festival de Rouen dédié au médiéval, au fantastique et aux mondes imaginaires. Avec 14 000 visiteurs en 2020 et 250 exposants, il plonge le visiteur dans l’Histoire et ses légendes, le tout dans une ambiance unique. Vous aussi, rejoignez l’aventure ! Rendez-vous les **5 et 6 février 2022** au Parc des Expositions de Rouen pour vivre un moment hors du commun !

Parking gratuit sur place

