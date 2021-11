Normandy Vintage Parc des expositions de Rouen, 14 janvier 2022, Le Grand-Quevilly.

Normandy Vintage

du vendredi 14 janvier 2022 au dimanche 16 janvier 2022 à Parc des expositions de Rouen

Un plongeon dans l’histoire… retour vers les 50’s et les 60’s avec le salon Normandy Vintage du 14 au 16 janvier 2022 au Parc des Expositions de Rouen ! Lorsque vous entrez dans l’univers de Normandy Vintage, vous êtes transportés dans une ambiance hors du temps ! Il y a un vintage market avec du mobilier et de la déco rétro certes, mais également… > Les défilés de Pin-up toutes plus jolies, apprêtées et glamour les unes des autres, > Les rocks stars crantées et déjantées pour vous chanter des airs rocks’n blues, > Les classic cars chromées, colorées qui donnent tellement envie de rouler sur la route 66 à toute allure les cheveux dans le vent ! > Les barber shop, les food trucks, les créateurs de mode et d’objets vintage, > Les rétro boutiques avec les top à gros nœuds, les chemises à cerise, les jupes cintrées, les chemises à fleurs, les swing coat et les King Louie pour les plus connaisseurs… Tout un univers à venir découvrir en même temps que les Puces Rouennaises qui auront lieu le même week-end !

Entrée payante : 6,80 € / Tarif réduit : 5,80 € / Gratuit pour les – de 12 ans / Tarif jeune 12-25 ans : 2€ / Tarif unique le dimanche : 4€ / Parking gratuit de 4200 places

Parc des expositions de Rouen 46, avenue des Canadiens, Le Grand-Quevilly Le Grand-Quevilly Seine-Maritime



