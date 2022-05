Normandy Channel Race Caen, 13 mai 2022, Caen.

Normandy Channel Race Port de Caen – Bassin Saint-Pierre Bassin Saint-Pierre Caen

2022-05-13 – 2022-05-13 Port de Caen – Bassin Saint-Pierre Bassin Saint-Pierre

Caen Calvados

La CIC Normandy Channel Race s’élancera le 15 mai au départ de Caen et de Ouistreham Riva-Bella ! nLes skippers Class 40 jetteront l’ancre dans le bassin Saint-Pierre dès vendredi 13 mai, et devraient passer la ligne d’arrivée à partir du vendredi 20 mai en soirée. nC’est d’abord son parcours qui a fait le succès de la CIC Normandy Channel Race. Un parcours d’environ 1000 milles en Manche et en Mer Celtique au départ et retour de la Ville de Caen en Normandie ; une course en double qui permet de mener les Class 40 à tout leur potentiel ; un parcours varié, pour moitié en parcours côtier en France, Royaume-Uni, Irlande et pour moitié en parcours au large en Manche et en Mer Celtique. Un parcours exigeant dans des zones de navigation complexes permettant tous les jeux tactiques, à un rythme de course très élevé, un véritable sprint d’une semaine ; mais aussi un magnifique périple, de la Normandie à l’Irlande, en passant par la côte Sud-Ouest anglaise et les Iles anglo-normandes.Village grand publicQuai Vendeuvredu 13 au 15 mai nDes éducateurs sportifs de la Ville de Caen vous y attendront le samedi 14 mai de 14h à 18h pour une initiation gratuite à l’optimist ou une promenade en seil.Phase de départ – du vendredi 13 au dimanche 15 maivendredi 13 mai – de 11h à 20hsamedi 14 mai – de 11h à 20hdimanche 15 mai – de 8h à 18hPhase d’arrivée – du samedi 21 au dimanche 22 maisamedi 21 mai – de 11h à 20hdimanche 22 mai – de 11h à 18h nPlus d’infos sur la course.

La CIC Normandy Channel Race s'élancera le 15 mai au départ de Caen et de Ouistreham Riva-Bella !

Les skippers Class 40 jetteront l'ancre dans le

Port de Caen – Bassin Saint-Pierre Bassin Saint-Pierre Caen

