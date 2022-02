Normandisplay, quelle Normandie demain ? Le WIP, 30 mars 2022, Colombelles.

Normandisplay, quelle Normandie demain ?

Le WIP, le mercredi 30 mars à 18:00

**Profitez d’un temps de rencontre autour de la maquette numérique NormanDisplay pour visualiser, comprendre et échanger autour des grands enjeux du territoire normand aujourd’hui et demain. Autant de sujets au coeur du Schéma régional d’aménagement, de développement durable et d’égalité des territoires (SRADDET) récemment mis en place par la Région Normandie, et que la maquette a pour but de faire vivre auprès des habitants de notre région.** Développée par la Région Normandie et l’Université de Lille à l’occasion de l’élaboration du Schéma régional d’aménagement, de développement durable et d’égalité des territoires (SRADDET), la maquette Normandisplay est un outil numérique interactif qui, en donnant à voir de nombreuses données cartographiques de la région, permet d’accompagner les processus de co-construction et d’appropriation du territoire normand par toutes et tous. La maquette permet ainsi de visualiser les nombreuses facettes et enjeux du territoire normand que doit prendre en compte un document comme le SRADDET, nouveau schéma régional en vigueur depuis 2020 en Normandie. Le SRADDET fixe des objectifs de moyen et long termes sur un grand nombre de thématiques territoriales : équilibre et égalité des territoires, implantation des différentes infrastructures d’intérêt régional, désenclavement des territoires ruraux, habitat, gestion économe de l’espace, intermodalité et développement des transports, maîtrise et de valorisation de l’énergie, lutte contre le changement climatique, pollution de l’air, protection et restauration de la biodiversité, prévention et gestion des déchets. L’occasion, donc, de découvrir la vision du territoire que porte un tel document, et d’échanger sur ces perspectives, cartes à l’appui. Avec des représentant·es de la Région Normandie et l’équipe du projet NormanDisplay à l’Université de Lille.

Entrée libre sur inscription (chantierscommuns.fr)

Le WIP Rue des Ateliers, Colombelles Colombelles Calvados



