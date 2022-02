Normandisplay, quelle Normandie demain ? Colombelles, 30 mars 2022, Colombelles.

Normandisplay, quelle Normandie demain ? Rue des Ateliers Le WIP Colombelles

2022-03-30 18:00:00 18:00:00 – 2022-03-30 20:00:00 20:00:00 Rue des Ateliers Le WIP

Colombelles Calvados

Profitez d’un temps de rencontre autour de la maquette numérique NormanDisplay pour visualiser, comprendre et échanger autour des grands enjeux du territoire normand aujourd’hui et demain.

Autant de sujets au coeur du Schéma régional d’aménagement, de développement durable et d’égalité des territoires (SRADDET) récemment mis en place par la Région Normandie, et que la maquette a pour but de faire vivre auprès des habitants de notre région.

Plus d’informations sur le site de Chantiers communs.

