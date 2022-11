La créativité et le processus créatif en design Normandie Web School, 21 novembre 2022, Rouen.

La créativité et le processus créatif en design Lundi 21 novembre, 15h00 Normandie Web School

Entrée libre dans la limite de places disponibles

Sarah Kügel, directrice artistique et designeuse propose une discussion ouverte sur la créativité et le processus créatif étayés de questions, méthodes et outils actuels, anecdotes inspirantes.

Normandie Web School 22, Place Henri Gadeau de Kerville 76100 Rouen Centre Ville Rive Gauche Rouen 76100 Seine-Maritime Normandie

Sarah Kügel, directrice artistique et designeuse intervenant à la NWS propose une discussion ouverte sur la créativité et le processus créatif. Quelles sont les bonnes conditions pour une ébullition de cerveau réussie ? Devrait-on créer comme un enfant ou comme un ingénieur ? Cadre strict et routines ou inspiration divine ? Quid de la technique ? Que font les autres ? Devrait-on échouer, devrait-on douter ? Réflexions diverses suivies d’un balayage des outils et méthodes actuelles de créativité en design et design web, anecdotes, tips créatifs, ressources et échanges.



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-11-21T15:00:00+01:00

2022-11-21T17:00:00+01:00