[NORMANDIE, SUIVEZ LE GUIDE] Le rallye des villas de Cabourg Cabourg, 23 avril 2022, Cabourg.

[NORMANDIE, SUIVEZ LE GUIDE] Le rallye des villas de Cabourg Pavillon Charles Bertrand Jardins du Casino Cabourg

2022-04-23 10:30:00 10:30:00 – 2022-06-17 Pavillon Charles Bertrand Jardins du Casino

Cabourg Calvados

Plongez dans la fascinante histoire de Cabourg et des bains de mer, avant d’embarquer pour un rallye photo. Vous parcourrez ainsi la station à la recherche des villas Belle Époque et de leurs détails cachés. Vous devrez pour cela faire preuve d’observation et relever les défis photos dans un temps record !

Inscription obligatoire.

Plongez dans la fascinante histoire de Cabourg et des bains de mer, avant d’embarquer pour un rallye photo. Vous parcourrez ainsi la station à la recherche des villas Belle Époque et de leurs détails cachés. Vous devrez pour cela faire preuve…

https://guidesdenormandie.fr/evenement/cabourg-le-rallye-des-villas-2/

Plongez dans la fascinante histoire de Cabourg et des bains de mer, avant d’embarquer pour un rallye photo. Vous parcourrez ainsi la station à la recherche des villas Belle Époque et de leurs détails cachés. Vous devrez pour cela faire preuve d’observation et relever les défis photos dans un temps record !

Inscription obligatoire.

Pavillon Charles Bertrand Jardins du Casino Cabourg

dernière mise à jour : 2022-04-30 par