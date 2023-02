NORMANDIE PUNKY PARTY BIG BAND CAFE – BBC, 17 février 2023, HEROUVILLE ST CLAIR.

NORMANDIE PUNKY PARTY BIG BAND CAFE – BBC. Un spectacle à la date du 2023-02-17 à 20:00 (2023-02-17 au ). Tarif : 18.0 à 18.0 euros.

ADMH – BIG BAND CAFE (1004602) présente : ce concert. Soirée punk et ska avec : Guillotine (punk-rock Paris – avec Vérole l’ex chanteur des Cadavres – sortie du premier album), Skarface (ska Paris – sur scène depuis plus de 30 ans), Inner Terrestrials (punk-reggae Londres, en activité depuis 1995 – sortie du nouvel album).Gratuit pour les enfants de moins de 10 ans.

Votre billet est ici

BIG BAND CAFE – BBC HEROUVILLE ST CLAIR 1, av. du Haut Crepon Calvados

Soirée punk et ska avec : Guillotine (punk-rock Paris – avec Vérole l’ex chanteur des Cadavres – sortie du premier album), Skarface (ska Paris – sur scène depuis plus de 30 ans), Inner Terrestrials (punk-reggae Londres, en activité depuis 1995 – sortie du nouvel album).

Gratuit pour les enfants de moins de 10 ans.

18.0 EUR

