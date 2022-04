Normandie Kin-Ball Gymnase de Saint-Sylvain Saint-Sylvain Catégories d’évènement: Calvados

Le gymnase de Saint-Sylvain accueillera le rassemblement de Normandie Kin-Ball les 23 et 24 avril 2022. Vous pourrez vous essayer à l’imposant ballon pendant les initiations du samedi matin ouvertes à tous et gratuites, et encourager l’équipe normande junior lors de la rencontre amicale de l’après-midi. Le dimanche aura lieu la première journée de compétition officielle de Kin-Ball organisée en Normandie, en partenariat avec la Fédération de Kin-Ball de France (FKBF). Pour information, le kin-ball est un sport collectif mixte. Le principe est de réunir trois équipes de quatre personnes sur un terrain autour d’un ballon d’1m22 de diamètre pesant moins d’1kg. L’objectif est de ne pas faire toucher le ballon au sol. **Programme du week-end :** Samedi 23 avril 2022 : * 10h00 à 12h00 : initiation ouverte au public * 13h30 : match amical junior Dimanche 24 avril 2022 : * 09h00 à 18h00 : Open Adulte Ligue Est Cet événement est ouvert au public avec l’entrée gratuite. Possibilité de se restaurer sur place.

