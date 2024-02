Normandie Impressionniste 2024 Exposition « L’Impressionnisme et la mer » Musée des Impressionnismes Giverny, vendredi 29 mars 2024.

À l’occasion de la célébration des 150 ans de la naissance de l’impressionnisme en 1874, le musée des impressionnismes Giverny organise au printemps 2024 une exposition intitulée L’Impressionnisme et la mer, qui permettra, à travers les œuvres d’artistes tels qu’Eugène Boudin, Johan Barthold Jongkind, Claude Monet, Gustave Courbet ou encore Paul Gauguin, de donner une nouvelle vision de l’attirance des artistes impressionnistes pour la mer.

Au-delà d’une image générique et plaisante des impressionnistes à Deauville ou Cabourg, le sujet sera décliné selon des nouvelles perspectives thématiques et chronologiques la vie des docks et des pêcheurs, le transport et l’industrie maritime, mais aussi les tempêtes ou encore le goût de l’ailleurs… Le périmètre géographique est assez restreint les séjours des artistes se focalisent entre la Normandie et la Riviera française. Si un focus sera proposé sur le traitement de la marine en Normandie, l’exposition se penchera également sur le sujet de l’impressionnisme en Bretagne, autour de Maxime Maufra, Ferdinand du Puigaudeau et Henry Moret, tous fortement influencés par Claude Monet.

Commissariat Cyrille Sciama, Directeur général du musée des impressionnismes Giverny, conservateur en chef du patrimoine.

Avec le soutien exceptionnel du musée d’Orsay.

Ouverture

Exposition ouverte du 29 mars au 30 juin 2024.

Tarifs

Adultes 12 € | 9 €

Audioguide 4€/personne (FR ou EN)

L’entrée sera gratuite

– Pour les moins de 18 ans.

– Pour tous les visiteurs individuels les 1ers dimanches des mois d’avril, mai et juin (sur présentation d’un justificatif).

Cette exposition fait partie de la programmation du festival Normandie Impressionniste 2024, qui se tiendra du 22 mars au 22 septembre 2024.

Cette exposition fait partie de la programmation du festival Normandie Impressionniste 2024, qui se tiendra du 22 mars au 22 septembre 2024. .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-29 10:00:00

fin : 2024-06-30 18:00:00

Musée des Impressionnismes 99 Rue Claude Monet

Giverny 27620 Eure Normandie

