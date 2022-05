Normandie Horse Show 2022 – Tribune couverte CSI3* Saint-Lô, 5 août 2022, Saint-Lô.

2022-08-05 – 2022-08-07

Saint-Lô Manche

Rendez-vous du 5 au 7 août prochain au Pôle Hippique de Saint-Lô pour le concours international de saut d’obstacles du Normandie Horse Show.

Pendant 3 jours, plus de 15 nations seront représentées pour le plus grand plaisir du public et des passionnés qui auront le possibilité d’admirer le prestige de ces épreuves de haut niveau.

L’accès au concours international et au reste de la manifestation est libre et gratuit en dehors de la tribune couverte (Carrière Uriel du Pôle Hippique) la journée du dimanche 7 août.

normandie-horse-show@wanadoo.fr +33 2 33 06 09 72 https://www.polehippiquestlo.fr/evenements/normandie-horse-show/

Saint-Lô

