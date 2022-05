Normandie Horse Show 2022 – Soirée spectacle Saint-Lô, 6 août 2022, Saint-Lô.

Normandie Horse Show 2022 – Soirée spectacle Saint-Lô

2022-08-06 20:00:00 20:00:00 – 2022-08-06

Saint-Lô Manche

Rendez-vous le 6 août prochain au Pôle Hippique de Saint-Lô pour la traditionnelle soirée du Normandie Horse Show.

Cette soirée débutera par l’entrée en scène des Cob Normand pour un spectacle mêlant carrousel, maniabilité, ou encore l’impressionnante bande de Cob ! Vous aurez également le plaisir d’assister à une spectaculaire démonstration de voltige cosaque avant l’entrée des cavaliers internationaux sur la piste pour la traditionnelle épreuve de puissance.

Mais le show ne s’arrêtera pas là !

L’incroyable puissance où s’affronteront cavaliers internationaux du CSI3* viendra clore cette soirée. Toujours aussi impressionnante et forte en émotions, cette épreuve qui consiste à franchir une obstacle de plus en plus haut sans effectuer de faute ravi toujours autant le public. Est-ce en 2022 qu’un concurrent arrivera à battre le record de 2m20 établi en 2014 ?

