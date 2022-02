Normandes en tête Deauville, 8 mars 2022, Deauville.

Deux grands rendez-vous aux Franciscaines sont prévus.

Fanny Auger, qui présentera l’Audace inspirée par les artistes, Un rendez-vous inspirant, dans la chapelle des Franciscaines.

Un temps fort, associant conférence puis échanges, avec une dimension culturelle et créative, pour les femmes en responsabilité ou en devenir de l’être.

Titulaire d’une Maitrise de Lettres Modernes (Paris IV Sorbonne), et diplômée de Sciences-Po Paris, Fanny Auger, après une première carrière dans la mode et le luxe, à Paris, a Dubai et Milan, est depuis avril 2014, la Directrice et l’entrepreneure de The School of Life Paris. Elle est également directrice de la marque Nature et Découvertes. Passionnée par la culture et l’éducation, elle se consacre à la transmission sous toutes ses formes : enseignement, gestion des talents, mentoring et entraide. Elle a publié Trêve de Bavardages. Retrouvons le goût de la conversation (Editions KERO Calmann-Levy) en 2017.

Puis, Dorothée Lépine et Patricia Chaira présentes Les oubliées de l’Histoire

Une rencontre pour découvrir qui étaient les grandes figures

féminines de l’Histoire vivant dans l’ombre des grands hommes.

Parfois parce que l’époque ne leur permettait pas d’être connues, parfois parce que les hommes les ont ≪ cachées≫ en taisant leurs existences ou leur puissance intellectuelle et créatrice, parfois aussi les femmes se sont « sacrifiées ≫ elles-mêmes, au profit de la carrière de l’homme qu’elles aimaient.

