Norman Foster, visionnaire de l’architecture high tech Centre Pompidou Paris, 10 mai 2023, Paris.

Du mercredi 10 mai 2023 au lundi 07 août 2023 :

jeudi

de 11h00 à 23h00

lundi, mercredi, vendredi, samedi, dimanche

de 11h00 à 21h00

.Tout public. payant

De 14 à 17 euros

Figure majeure de l’architecture mondiale, souvent considéré comme un leader du courant « high tech », le Britannique Norman Foster a signé de nombreuses réalisations iconiques dans le monde.

Sur près de deux mille deux cents mètres carrés, l’exposition donne à voir un important cabinet de dessins, des carnets de travail, ainsi que de multiples maquettes et prototypes permettant d’appréhender une centaine de projets, en architecture comme en design. Une sélection d’œuvres d’art moderne et contemporain rappelle à quel point elles ont été pour Norman Foster les marqueurs de périodes esthétiques déterminantes. Architecte des réseaux, des systèmes d’échanges, de transports, des organes de communication, Foster a toujours cherché à mettre au cœur de ses réalisations la notion de contrôle environnemental, pour aller au-delà de l’idée d’une nature perçue comme totalement extérieure, au-delà d’une écologie de protection et de préservation. Il a ainsi développé une compréhension systémique globale de la nature et de la technologie, conciliant progrès technologique et approche écologique durable.

