Normalito – Théâtre Lannion, 13 janvier 2023, Lannion Lannion.

Normalito – Théâtre

Carré Magique Parvis des Droits de l’Homme Lannion Côtes-d’Armor Parvis des Droits de l’Homme Carré Magique

2023-01-13 – 2023-01-13

Parvis des Droits de l’Homme Carré Magique

Lannion

Côtes-d’Armor

Lannion

Normalito, c’est un super-héros dont le pouvoir est de rendre tout le monde « normaux ». Une aubaine pour le petit Lucas, qui se sent désespérément banal.

Super-héros versus super-normal, qui va gagner ? Entre les injonctions a` se distinguer, les troubles identifiés et leurs corollaires, les hauts potentiels, les familles recomposées et les enfants uniques, Lucas se sent normal, désespérément normal. Quand il croise Iris, une gamine de 10 ans diagnostiquée précoce, il s’en détourne d’abord, puis se lie d’amitié avec celle qui aspire à fuir une singularité encombrante. En rencontrant une dame pipi qui sort de l’ordinaire, les deux enfants vont se confronter a` l’altérité et au romanesque : Lina, elle aussi, porte ses secrets, et les stigmates d’une autre vie… Et leur apprend à s’imposer, envers et contre tout, pour savoir asseoir sa différence, cultiver le sel de sa personnalité au-delà des injonctions et trouver sa place au milieu des autres. Tolérance et empathie, apprivoisement de ses propres singularités sans rejeter ni envier celle des autres : à hauteur d’enfants, cette épopée, parfois politiquement incorrecte, ose l’irrespect et l’ode a` la normalité parfois mise a` mal dans une époque de faux semblants, narcissisation a` outrance, jugements intempestifs et incitations incessantes au dépassement de soi.

accueil@carre-magique.com +33 2 96 37 19 20 http://www.carre-magique.com/

Parvis des Droits de l’Homme Carré Magique Lannion

dernière mise à jour : 2022-12-20 par