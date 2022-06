Normalito – Compagnie À L’Envi – Saison Fleuriaye Fleuriaye (La), 15 janvier 2023, Carquefou.

Théâtre. Cette fable contemporaine, à destination de tous (petits et grands), interroge avec tendresse et acuité la notion de normalité, de différence, mais aussi de tolérance.Lucas, 10 ans, est ce qu’on appelle un garçon normal, vraiment normal. Ni beau ni moche, Q.I. dans la moyenne, sans problèmes scolaires et inadaptabilité sociale, il vit avec ses parents de la classe… moyenne. À force de n’avoir rien d’extraordinaire, Lucas se sent désespérément trop normal, voire « normal nul ». Lorsqu’on lui demande d’inventer un super-héros, il propose « Normalito », doté du pouvoir de rendre tout le monde « normaux » ! Sa rencontre avec Iris, une camarade à haut potentiel éprise de normalité, va tout changer…Le ton y est léger ; les événements, rocambolesques ; le jeu des trois comédiens, excellent. Le talent d’écriture et de mise en scène de Pauline Sales évoque nos humanités dans toutes leurs complexités et contradictions, nous invitant à garder un regard ouvert et empathique sur l’autre. Écriture et mise en scène : Pauline SalesAvec Antoine Courvoisier, Anthony Poupard, Cloé Lastère Durée : 1h15 Tout public à partir de 9 ans

