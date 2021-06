Normalement ça marche – Jean-Yves BARDOUL Le Relecq-Kerhuon, 8 août 2021-8 août 2021, Le Relecq-Kerhuon.

Normalement ça marche – Jean-Yves BARDOUL 2021-08-08 14:00:00 – 2021-08-08 18:00:00

Le Relecq-Kerhuon Finistère

Maître d’école buissonnière et génial bricoleur d’instruments buissonniers propose un spectacle de « musique verte » où le végétal côtoie les instruments bricolés les plus incongrus. Qu’il tienne un violon, une feuille de lierre, un bison, une carotte ou une cocotte-minute, quoi qu’il se passe et qu’il puisse arriver, il saura les faire vibrer, jouer, chanter…

