Norma, 5 décembre 2023, .

Du mardi 05 décembre 2023 au dimanche 28 janvier 2024 :

dès 28,50€ en tarif réduit

Après le succès de “Close”, Big Drama revient avec une comédie noire immersive et musicale, dès le 5 décembre.

Norma, c’était la reine du clan des orphelins. Elle nous a sauvé la vie et elle nous a tout appris : à lire, à écrire, et même à voler. Alors on prenait aux riches (tout le monde) pour donner aux pauvres (nous). Et puis on est devenus des adultes, et elle une vieille dame.

Ce soir, tous les orphelins sont réunis pour célébrer son enterrement, et tout ce qu’elle nous lègue, c’est des dettes.

Mais elle a pensé à tout : un de ses amis milliardaires est sur le point d’arriver. Elle nous a laissé exactement 15 minutes pour organiser sa plus grande arnaque…

Lieu tenu secret, métro Opéra à Paris.

