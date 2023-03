NORMA – Norma(le) THEATRE DU MARAIS, 14 juin 2023, PARIS.

NORMA – Norma(le) THEATRE DU MARAIS. Un spectacle à la date du 2023-06-14 à 19:30 (2023-04-05 au ). Tarif : 22.0 à 22.0 euros.

« Moi je me suis remise. Non, vraiment ; une déscolarisation, une dépression, un burn-out, une psychothérapie, un procès… Et ça repart !‘’ Norma a des tocs, Norma a des désirs, Norma est contre les porteurs de croc’s ! Après avoir vécu l’indicible, Norma monte sur scène pour son premier spectacle. Elle y aborde le sujet de l’inceste, avec humour, acuité et sensibilité. La justice et l’écologie sont ses autres sujets de prédilections. Elle campe des personnages tour à tour drôles, tarés, touchants aussi. Norma vise la lune et comme Amel Bent, ça ne lui fait pas peur ! On y rit (beaucoup), on y pleure (très peu), courrez voir cette figeacoise pas si Norma[le] ! NORMA – Norma(le)

Votre billet est ici

THEATRE DU MARAIS PARIS 37, RUE VOLTA Paris

« Moi je me suis remise. Non, vraiment ; une déscolarisation, une dépression, un burn-out, une psychothérapie, un procès… Et ça repart !‘’

Norma a des tocs, Norma a des désirs, Norma est contre les porteurs de croc’s ! Après avoir vécu l’indicible, Norma monte sur scène pour son premier spectacle. Elle y aborde le sujet de l’inceste, avec humour, acuité et sensibilité. La justice et l’écologie sont ses autres sujets de prédilections. Elle campe des personnages tour à tour drôles, tarés, touchants aussi. Norma vise la lune et comme Amel Bent, ça ne lui fait pas peur ! On y rit (beaucoup), on y pleure (très peu), courrez voir cette figeacoise pas si Norma[le] !

.22.0 EUR22.0.

Votre billet est ici