Norma Jeane Baker de Troie

2023-02-21 – 2023-02-24

Anne Carson

Avec les étudiant·e·s en Arts de la scène de l’Université Aix-Marseille

Sous la direction d’Alexis Moati & de Pierre Laneyrie

Cie Vol Plané



Le Théâtre Joliette renouvelle son partenariat avec Aix-Marseille Université et accueille la production universitaire Norma Jeane Baker de Troie de l’autrice Anne Carson, spectacle mis en scène sous la direction d’Alexis Moati & Pierre Laneyrie. Ce texte tragique, inspiré d’Hélène d’Euripide, se penche sur le pouvoir destructeur de la beauté en partant d’une hypothèse simple : Et si Hélène n’avait jamais été à Troie ?



Dans ses écrits Anne Carson jongle entre théâtre, poésie et pop culture. Elle superpose ici deux figures mythiques, Hélène de Troie et Marilyn Monroe, en un seul et même destin entre la cité antique et New-York.



[entrée libre sur réservation]

