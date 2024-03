Norma Jean Baker de Troie Centre Culturel Jean Gagnant Limoges, mardi 5 mars 2024.

Norma Jean Baker de Troie Centre Culturel Jean Gagnant Limoges Haute-Vienne

À 20h.

Durée 1h15.

Théâtre

La poésie de Anne Carson traduite par Edouard Louis. Transversalité entre un sujet très contemporain et l’Antiquité. Hélène de Troie et Marilyn Monroe.

« Et si Hélène n’avait jamais été à Troie ? Si son ravisseur n’avait emporté avec lui qu’un nuage, une illusion ? Et si cette guerre menée au nom de la beauté n’était qu’une vaste supercherie, l’histoire d’un leurre sublime, d’une fascination destructrice ? Une usurpation d’identités, un simulacre d’héroïsme militaire ? Hélène de Troie est aussi Marilyn Monroe, née Norma Jeane Baker et mariée à Arthur, roi de Sparte et de New-York deux icônes séparées par des milliers d’années mais unies par un seul et même destin, rivalisant de séduction et de ruses pour échapper à la violence des hommes et à un ordre impitoyable. »

Réservation obligatoire par mail ou par téléphone. 3 3 EUR.

Début : 2024-03-05 20:00:00

fin : 2024-03-05 21:15:00

Centre Culturel Jean Gagnant Avenue Jean Gagnant

Limoges 87000 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine expression7@wanadoo.fr

