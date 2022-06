Norma, 18 juillet 2022, .

Norma



2022-07-18 20:00:00 20:00:00 – 2022-07-18

26 155 Casta diva : le rôle-titre, avec sa célèbre prière, a fait plus qu’aucun autre pour nourrir le mythe de la cantatrice, entre véhémence vengeresse et cantilène ineffable. Norma, grande prêtresse des Gaulois, a comme amant secret un officier romain qui lui a donné deux enfants ; quand elle découvre qu’il la délaisse pour une autre, elle se fait aussi menaçante que Médée, avant de se sacrifier sur un bûcher expiatoire. Le titre-phare du bel canto – l’un des plus parfaits chefs-d’œuvre de l’histoire de l’opéra : d’un feu et d’une épure tragiques incomparables, avec ses lignes mélodiques flottantes et ses scansions rythmiques implacables – est donné pour la première fois au Festival d’Aix-en-Provence. Riccardo Minasi dirige sa propre édition critique à la tête de l’Ensemble Resonanz, spécialisé dans les interprétations historiquement informées ; Michael Spyres et Amina Edris entourent une Karine Deshayes parvenue au faîte de son art, qui effectue en même temps sa prise de rôle et ses débuts au Festival.



● Norma :Karine Deshayes

● Pollione : Michael Spyres

● Adalgisa : Amina Edris

● Oroveso : Krzysztof Bączyk*

● Flavio : Julien Henric

● Clotilde : Marianne Croux*

*Anciennes et ancien artistes de l’Académie



➜ Chœur : Pygmalion / Chef de chœur : Lionel Sow

➜ Orchestre : Ensemble Resonanz



2h55 avec un entracte / Spectacle en italien surtitré en français et en anglais

Tragedia lirica en deux actes. Livret de Felice Romani d’après Norma ou l’infanticide d’Alexandre Soumet, créé le 26 décembre 1831 à la Scala de Milan. Opéra en version de concert au Grand Théâtre de Provence

Casta diva : le rôle-titre, avec sa célèbre prière, a fait plus qu’aucun autre pour nourrir le mythe de la cantatrice, entre véhémence vengeresse et cantilène ineffable. Norma, grande prêtresse des Gaulois, a comme amant secret un officier romain qui lui a donné deux enfants ; quand elle découvre qu’il la délaisse pour une autre, elle se fait aussi menaçante que Médée, avant de se sacrifier sur un bûcher expiatoire. Le titre-phare du bel canto – l’un des plus parfaits chefs-d’œuvre de l’histoire de l’opéra : d’un feu et d’une épure tragiques incomparables, avec ses lignes mélodiques flottantes et ses scansions rythmiques implacables – est donné pour la première fois au Festival d’Aix-en-Provence. Riccardo Minasi dirige sa propre édition critique à la tête de l’Ensemble Resonanz, spécialisé dans les interprétations historiquement informées ; Michael Spyres et Amina Edris entourent une Karine Deshayes parvenue au faîte de son art, qui effectue en même temps sa prise de rôle et ses débuts au Festival.



● Norma :Karine Deshayes

● Pollione : Michael Spyres

● Adalgisa : Amina Edris

● Oroveso : Krzysztof Bączyk*

● Flavio : Julien Henric

● Clotilde : Marianne Croux*

*Anciennes et ancien artistes de l’Académie



➜ Chœur : Pygmalion / Chef de chœur : Lionel Sow

➜ Orchestre : Ensemble Resonanz



2h55 avec un entracte / Spectacle en italien surtitré en français et en anglais

dernière mise à jour : 2022-06-23 par