Histoire d’eau Noria de Camejean Lambesc Catégories d’Évènement: Bouches-du-Rhône

Lambesc Histoire d’eau Noria de Camejean Lambesc, 17 septembre 2023, Lambesc. Histoire d’eau Dimanche 17 septembre, 14h00 Noria de Camejean Entrée libre Histoire de la Noria de Caméjean et de sa restauration. En parfait état de marche, vous assisterez à la démonstration de son fonctionnement avec l’aide complice des ânes.

Ne manquez pas à 16h, la lecture théâtralisée de contes et d’histoire d’eau par la troupe Les Z’Ensoleillés. Noria de Camejean Chemin du Camp d’Eyguières 13410 Lambesc Lambesc 13410 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-17T14:00:00+02:00 – 2023-09-17T18:00:00+02:00

2023-09-17T14:00:00+02:00 – 2023-09-17T18:00:00+02:00 Mme Hannot Détails Catégories d’Évènement: Bouches-du-Rhône, Lambesc Autres Lieu Noria de Camejean Adresse Chemin du Camp d'Eyguières 13410 Lambesc Ville Lambesc Departement Bouches-du-Rhône Lieu Ville Noria de Camejean Lambesc

Noria de Camejean Lambesc Bouches-du-Rhône https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/lambesc/