Visite guidée de NorHuil NorHuil Passais Catégories d’Évènement: Orne

Passais Visite guidée de NorHuil NorHuil Passais, 17 septembre 2023, Passais. Visite guidée de NorHuil Dimanche 17 septembre, 09h30 NorHuil Durée 1h. Visite bilingue par les producteurs NorHuil 4 Rue de la ZI, 61350 Passais-Villages Passais 61350 Orne Normandie 06 76 41 00 33 Producteur d’huile de colza vierge Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-17T09:30:00+02:00 – 2023-09-17T10:30:00+02:00

2023-09-17T09:30:00+02:00 – 2023-09-17T10:30:00+02:00 (c) Norhuil Détails Catégories d’Évènement: Orne, Passais Autres Lieu NorHuil Adresse 4 Rue de la ZI, 61350 Passais-Villages Ville Passais Departement Orne Lieu Ville NorHuil Passais

NorHuil Passais Orne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/passais/