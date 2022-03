Nordine Ganso : Violet Compagnie du Café-Théâtre Nantes Catégories d’évènement: Loire-Atlantique

Nantes

Nordine Ganso : Violet Compagnie du Café-Théâtre, 7 mai 2022, Nantes. 2022-05-07 Représentations du 5 au 7 mai 2022 à 21hdans la petite salle

Horaire : 21:00

Gratuit : non 17 € / 22 € BILLETTERIES :- 02 40 89 65 01 (Compagnie du Café-Théâtre)- sur www.nantes-spectacles.com Représentations du 5 au 7 mai 2022 à 21hdans la petite salle One man show. Derrie?re son allure e?lectrique, le violet est un me?lange de douceur et de re?ve. Le violet est apaisant, rassurant.C’est la couleur des re?veurs, de ceux qui sont spirituels pluto?t que mate?riels.Il apporte de la se?re?nite? aux personnes qui ont du violet chez eux ou dans leur environnement. Durant cette heure ensemble, conside?rons que je suis votre Violet. Compagnie du Café-Théâtre adresse1} Centre-ville Nantes 44000

02 40 89 65 01 http://www.nantes-spectacles.com infos@lacompagnieducafetheatre.fr https://www.nantes-spectacles.com

Détails Catégories d'évènement: Loire-Atlantique, Nantes Autres Lieu Compagnie du Café-Théâtre Adresse 6 Rue des Carmélites Ville Nantes

