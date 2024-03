NordicWalkin’Bordeaux Métropole Parc des Sports Saint-Michel, Bordeaux, vendredi 5 avril 2024.

NordicWalkin’Bordeaux Métropole Cet évènement dédié à la marche en milieu urbain, aura lieu les 5, 6 et 7 avril 2024 et propose des parcours à la découverte des plus beaux sites de la ville de Bordeaux et de sa Métropole. 5 – 7 avril Parc des Sports Saint-Michel, sur inscription, à partir de 15€

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-04-05T14:00:00+02:00 – 2024-04-05T23:00:00+02:00

Fin : 2024-04-07T07:00:00+02:00 – 2024-04-07T15:00:00+02:00

NORDICWALKIN’BORDEAUX MÉTROPOLE : DÉCOUVREZ LA VILLE AUTREMENT, EN MARCHE NORDIQUE OU EN RANDONNÉE PÉDESTRE

La 1ère édition de NordicWalkin’Bordeaux Métropole aura lieu les 5, 6 et 7 avril 2024.

Cet évènement, inédit en Nouvelle Aquitaine, exclusivement dédié à la marche en milieu urbain, vous propose des parcours à la découverte des plus beaux sites de la ville de Bordeaux et de sa Métropole.

Au Parc des Sports, au bord de la Garonne, 5 marches sont au choix : 7 km, 10 km, 11 km, 19 km et 23 km, ouvertes à la fois en Marche Nordique ou en Randonnée Pédestre.

Elles permettent à tous – marcheurs novices à marcheurs nordiques expérimentés – de cheminer à travers les lieux et quartiers emblématiques du Port de la Lune classés au patrimoine de l’UNESCO, aussi bien historiques que contemporains :

Le parc des Sports et son énergie sportive

Les berges de la Garonne et ses conviviales péniches

La place de la Bourse et son emblématique miroir d’eau

Le Grand Théâtre, construit en 1773

Le Pont de Pierre, avec son architecture en arc mythique

Le lac de Bordeaux, et ses berges aménagées et reposantes

La Cité du Vin, et son style moderne et unique

Ces itinéraires essentiellement sur voie piétonne, sur terrain stabilisé ou goudronné, sont balisés, sécurisés, et offrent des points de ravitaillements festifs. Certains parcours passent même par le GR® de Bordeaux Métropole qui ravira les marcheurs amateurs de randonnées dans les espaces verts métropolitains.

Au Parc des Sports, sur les bords de la Garonne, le Salon de la Marche Nordique® proposera durant tout le week-end, des animations gratuites autour de la Marche Nordique et accueillera de nombreux acteurs : des exposants équipementiers et des marques outdoor, des entités spécialisées dans la diététique sportive, des fédérations et association ; des ambassadeurs du territoire.

Pour les marcheurs « classiques » qui souhaitent devenir « nordiques » le temps d’un parcours bordelais, vous pourrez profiter des séances d’initiation et du service de prêt de bâtons mis en place gratuitement. Plus d’informations sur les bâtons de Marche Nordique sont à retrouver bientôt sur la page dédiée.

Venez découvrir Bordeaux et sa Métropole en marchant !

Parc des Sports Saint-Michel, Quai des Salinières, 33800 Bordeaux Bordeaux 33800 Saint-Michel Gironde Nouvelle-Aquitaine

