NordicTrack Running au Château de Versailles Versailles Versailles Catégories d’évènement: Versailles

Yvelines

NordicTrack Running au Château de Versailles Versailles, 19 juin 2022, Versailles. NordicTrack Running au Château de Versailles Versailles

2022-06-19 – 2022-06-19

Versailles Yvelines Versailles Yvelines Le 19 juin 2022, c’est dans l’enceinte même du grand parc du Château de Versailles que se déroule la course royale et la course des princesses. https://www.nordictrackrunning-chateaudeversailles.com/ Versailles

dernière mise à jour : 2022-03-23 par Comité Régional du Tourisme Paris Ile de France

Détails Catégories d’évènement: Versailles, Yvelines Autres Lieu Versailles Adresse Ville Versailles lieuville Versailles Departement Yvelines

Versailles Versailles Yvelines https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/versailles/

NordicTrack Running au Château de Versailles Versailles 2022-06-19 was last modified: by NordicTrack Running au Château de Versailles Versailles Versailles 19 juin 2022 Versailles Yvelines

Versailles Yvelines