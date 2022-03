Nordic Tonic – Marche nordique Marmande Marmande Catégories d’évènement: Lot-et-Garonne

Marmande Lot-et-Garonne 8 8 EUR Ouvert aux marcheurs équipés de bâtons spécifiques à cette activité.

Séances d’initiation avec prêt de bâtons à partir de 9h15.

Au Programme :

– 7h45 : Accueil café

– Inscriptions, pointage, Prêt de bâtons marche nordique pour initiation.

– 8h45 : Échauffements rythmés.

– 9h : Départ groupé pour les parcours de 10 et 15 km. Ravitaillement vitaminé sur le parcours.

– Séances d’initiation par petits groupes animées par des animateurs marche nordique puis départ avec l’animateur pour un parcours de 5 km.

– Ravitaillement vitaminé au retour.

– 11h à 12h : Séances d’étirements animées par des animateurs marche nordique.

– 12h : Apéritif offert. Puis possibilité de déjeuner sur place (repas tiré du sac).

+33 5 53 48 03 41

