Nord-Synthe-Story Palais du Littoral Grande-Synthe, samedi 8 juin 2024.

Nord-Synthe-Story Spectacle école, Danse, Théâtre, Musique Samedi 8 juin, 20h00 Palais du Littoral gratuit, entrée libre, réservation conseillée Emas

Les département, Musique, Danse et Théâtre de la ville se mettent en scène pour vous proposer un spectacle complet autour d’un thème urbain.

Avec un sérieux digne des troupes professionnelles , ils vous communiquerons leur énergie positive pour vous plonger dans un univers propice à l’évasion !

Palais du Littoral Rue Charles Garnier Grande-Synthe Grande-Synthe 59760

