Nord-Coréens Tourch, mardi 2 avril 2024.

Nord-Coréens Tourch Finistère

La démarche de Stéphan Gladieu fait écho au régime dynastique et dictatorial qui, dans un contexte de tension permanente, a fait le choix du collectivisme qui invisibilise son peuple.

Encadré et accompagné tout au long de ses séjours en Corée du Nord, il a inventé un espace de liberté à l’intérieur du cadre qui lui était imposé. Dans un pays où l’individu n’existe pas et où le singulier n’a pas de réalité dans cette société. .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-02

fin : 2024-05-24

Médiathèque cca

Tourch 29140 Finistère Bretagne

