Norah Benarrosh Orsoni + Thomas Laigle Marseille 6e Arrondissement, 6 juillet 2022, Marseille 6e Arrondissement.

Norah Benarrosh Orsoni + Thomas Laigle

2022-07-06 20:30:00 – 2022-07-06

Au programme deux sorties de résidence pour ce dernier « des Mercredis de Montévidéo ».



20h30 – Norah Benarrosh Orsoni



Des feux rouges suspendus dans le ciel

Lecture en sons et en images

1 histoire en prose avec des cousines

et

1 histoire en vers avec des ami·es vivantes

Textes et lectures: Norah Benarrosh Orsoni

Montage son et images: Anjely Raïs



Norah Benarrosh Orsoni est autrice et documentariste sonore. Elle a été anthropologue à l’EHESS avant de se reconvertir dans la radio et l’écriture. Elle a réalisé le documentaire Tout de suite les grands mots, récompensé au Festival Longueur d’Ondes en 2020, la série Qu’avons-nous fait de la recherche? (Binge Audio) et le documentaire Reprendre le maquis pour L’Expérience (France culture). En 2017, elle a également co-fondé la revue indépendante Panthère Première. Ses textes sont publiés dans les revues Z, Jef Klak, Panthère Première, La Revue Dessinée et AOC. Ce printemps, elle est en résidence à La Marelle à Marseille, où elle poursuit l’écriture de son roman entamé dans le cadre du Master de création littéraire de Paris 8.



En partenariat avec La Marelle, Marseille





21h – Thomas Laigle



ZENITH 2000K // Drone aveuglant

sources lumineuses monochromatiques amplifiées en temps-réel, pédales d’effets, stroboscope, fumée.



Une expérience sonique monochromatique.

Le terme Zénith évoque une métaphore solaire pour cette installation composée d’un ensemble de particules lumineuses à la fois hypnotisantes et éblouissantes.

2000K pour 2000°Kelvin, caractéristique de la température de couleur chaude des lumières diffusées, identique à celle du soleil couchant.

Pensé comme un endroit de passage entre deux états de conscience, c’est un portail massif de lumière propulsant des infra-basses. Un corps augmenté de capteurs pour une chorégraphie vibratoire. Une plongée méditative dans le monde du photon…





Thomas Laigle s’est formé aux pratiques du son et de la lumière au Théâtre national de Strasbourg. Ses recherches se trouvent à la croisée des arts scéniques et des arts plastiques, entre technicité créatrice et art numérique low-tech.

Performance audiovisuelle, musique électronique, field-recording, installations lumineuses, interactions avec le vivant, sont autant de médiums qu’il s’approprie pour questionner la place des émotions humaines au sein de notre environnement technologique. Son travail révèle la puissance de phénomènes existants mais invisibles grâce des outils techniques simples. Il crée des environnements immersifs où s’établissent des systèmes de correspondances entre son, lumière et parfois vivant.



Crédit photographique : Jacob Khrist

