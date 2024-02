NORA NORA NORA ! De l’influence des épouses sur les chefs-d’œuvre Théâtre de la Tempête Paris, vendredi 1 mars 2024.

À partir d’Une Maison de Poupée d’Henrik Ibsen

Quand 13 jeunes actrices et acteurs se penchent en 2023 sur « Une maison de poupée » d’Ibsen, les questions fusent ! Comment Nora a-t-elle pu ainsi accepter son sort et abandonner ses enfants ? Pourquoi ce sacrifice ?

Après « King Lear Syndrome », Elsa Granat se mue en archéologue pour inverser le processus de destruction du personnage de Nora. Pour nourrir la fiction, elle va fouiller du côté des enfants de l’héroïne, aujourd’hui devenue vieille. Sous sa houlette, ces jeunes comédien.ne.s fraîchement sorti.e.s de l’ESAD vont littéralement démonter puis ensauvager la pièce d’Ibsen, nous permettant enfin d’apercevoir le fond de l’âme de Nora et son désir d’accomplissement.

avec en alternance Maëlys Certenais, Antoine Chicaud, Hélène Clech, Victor Hugo Dos Santos Pereira, Niels Herzhaft, Chloé Hollandre, Juliette Launay, Anna Longvixay, Clémence Pillaud, Luc Roca, Lucile Roche, Clément-Amadou Sall, Juliette Smadja et les actrices amatrices Gisèle Antheaume, Victoria Chabran dramaturgie Laure Grisinger assistanat à la mise en scène Zelda Bourquin scénographie Suzanne Barbaud lumières Vera Martin son Mathieu Barché régie général et plateau Quentin Maudet approche chorégraphique de la tarentelle Tullia Conte, Mattia Doto

production Compagnie Tout Un Ciel, l’ESAD avec le soutien du Théâtre de la Cité internationale en coréalisation avec le Théâtre de la Tempête. La Compagnie Tout Un Ciel est conventionnée par la DRAC Ile-de-France. Elsa Granat est artiste associée au Théâtre des Ilets – CDN de Montluçon et au Théâtre de l’Union – CDN du Limousin, et est membre de la maison d’artistes La Kabane.

