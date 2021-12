Nora Leitl : Lecture – théâtre en valise « Krissi Krampus“ Goethe-Institut Lyon, 22 janvier 2022, Lyon.

Goethe-Institut Lyon, le samedi 22 janvier 2022 à 10:30

Tout en haut de la montagne, dans une vieille villa, au Krampusberg n°7, habite Krissi Krampus avec ses parents, maman Krampus et papa Krampus. Les deux travaillent comme Krampusse. Pendant l’été, ils ont beaucoup de temps libre. Avec Krissi, ils profitent du jardin, allongés dans l’herbe et tout paresseux, ils boivent de la limonade et grignotent des petits chocolats restant du dernier Noël. Krissi aime bien chatouiller les esprits de la montagne et réfléchit comment taquiner les autres esprits hivernaux du voisinage. Mais un jour, Krissi découvre une nouvelle passion : le dessin ! Et que se passe-t-il ensuite ? Nora Leitl entraîne vos élèves dans une lecture-aventure interactive et franco-allemande d’un genre bien particulier. La lecture commence, une valise s’ouvre, un décor illuminé reprenant l’imaginaire du livre apparait au fur à mesure et enchante le public. Une fois la lecture finie, la scène et le décor disparaissent dans la valise, les histoires et images restent pourtant dans les têtes des enfants. Nora Leitl, née en 1974, vit avec sa famille et 5 poules à Gramastetten/ Mühlviertel en Autriche. Après ses études de design graphique et design en communication à Linz, elle commence à écrire et illustrer pour la jeunesse. Elle a obtenu plusieurs prix, dont le prix autrichien de littérature de jeunesse et le Outstanding Artist Award de la République d’Autriche. La lecture interactive et le mini-atelier de dessin durent environ 2h et s’adressent aux enfants à partir de 6 ans. **Mesures de sécurité COVID-19** Nos manifestations se déroulent dans le respect des mesures d’hygiène et de sécurité en vigueur. Nous vous conseillons de vous inscrire pour les manifestations dans nos locaux par téléphone au 04 72 77 08 88 ou par mail : [[info-lyon@goethe.de](mailto:info-lyon@goethe.de)](mailto:info-lyon@goethe.de). Merci de vous présenter, muni·e·s de votre passe sanitaire, au plus tard 10 minutes avant le début de la manifestation.

Une lecture-aventure et un atelier dessin avec Nora Leitl pour les enfants à partir de 6 ans

Goethe-Institut Lyon 18 rue François Dauphin 69002 Lyon Lyon Ainay Métropole de Lyon



