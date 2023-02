Nora Kamm NEW MORNING, 15 février 2023, PARIS.

DUYA MUSIC (PLATESV-D-2022-005013) présente ce concert Sortie d’album ONE jazz · afro · fusion Elles sont rares, ces artistes féminines qui se démarquent sur la scène jazz internationale, portées par le désir profond de partager leur amour de la musique. La saxophoniste, flûtiste, chanteuse et cheffe d’orchestre Nora Kamm est l’une de ces passionnées. Après des années passées à jouer aux quatre coins du monde, en groupe ou aux côtés de grands noms de la scène internationale (Michel Benita, Paco Séry, Cheick Tidiane Seck, Pascal Obispo, Tayc, Andy Sheppard, Mariana Ramos, Manu Dibango, Émile Parisien…) et deux albums avec son groupe Dreisam très bien accueillis par la critique (Révélation Jazz Magazine, Album de la semaine FIP Radio, Prix soliste Selmer pour Nora…), c’est sous son nom qu’elle se lance dans une nouvelle aventure musicale avec son album ONE, qui sortira le 27 janvier 2023. Entre jazz, afro et fusion, ONE déroule ses compositions comme autant de danses et de chants transculturels qui irradient d’une lumière chaude et sereine. Non seulement parce qu’il s’agit du premier projet de l’artiste sous son nom, mais aussi parce que dire ONE, c’est dire l’unité, la fusion : des genres musicaux, des cultures, des peuples. Et quoi de mieux que la scène pour exprimer l’unité ? Nora Kamm met sa virtuosité au service de l’émotion, jouant avec la plasticité du saxophone pour le sortir de ses pratiques habituelles, soucieuse de le faire chanter comme autant de voix humaines réunies. Le spectacle commence et nous voilà charmés dès les premières notes. Les hanches roulent, la tête se balance et les pieds ne demandent plus qu’à danser. Le corps est comme envoûté, il suffit alors de se laisser porter par cette énergie singulière. “Disons les choses sans détour : l’écoute de ONE est saisissante. De plaisir, de joie, d’énergie, de lumière, comme il vous plaira. Bénéficiant d’une production très soignée et d’un design sonore abouti, ce disque solaire offre – l’idée d’offrande est ici essentielle – dix chants qui sont autant de danses envoûtantes et d’hymnes à la fraternité.” Denis Desassis, Citizen Jazz Nora Kamm : saxophones, flûte, voix, composition Arnaud Forestier : piano et claviers Dharil Esso : batterie Ranto Rakotomalala : basse Jorge Bezerra : percussion + guests Écouter le single ONE : https://youtu.be/JArmzbexLhg Écouter le single Sensible : https://youtu.be/fU6540F3MDM crédit texte : Lina Maâch, crédit photo : Matthieu Hoarau Nora Kamm Nora Kamm

NEW MORNING PARIS 7-9 R.DES PETITES-ECURIES Paris

