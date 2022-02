Nora Hamzawi – Son nouveau spectacle Alès, 15 février 2022, Alès.

De retour avec son nouveau spectacle, Nora Hamzawi, chroniqueuse sur France Inter et Canal +, épingle l’époque et exacerbe, avec la même lucidité qu’elle s’inflige à elle-même, les interrogations d’une jeune femme surprise d’être déjà trentenaire. Maternité, crises de couple, épanouissement social et sexuel… elle dissèque ses névroses avec autodérision et amusement pour finalement mieux nous aider à accepter les nôtres.Sur scène, elle se laisse aller à des digressions, démultiplie sa narration jusqu’à mettre en abime l’exercice du stand up et créer un rapport privilégié avec son public. »Dans son nouveau spectacle, l’humoriste volubile surfe avec habilité sur l’autodénigrement et dresse un constat sans fard de nos névroses. » Libération »Alors, Hamzaoui ? Oui ! » Le Canard enchainé « La force de Nora Hamzaoui, c’est ce ton et cette plume, mi- désabusée, mi- peste, et ce jeu au rythme incroyable … » Télérama « …on n’a pas le temps de finir de rire à une blague que la suivante est déjà arrivée. » I/O Gazette « Un one-woman-show névrosé, tendre et en prise avec son époque. » Madame Figaro « … vif, cru mais jamais cruel ! » Le Parisien * Infos pratiques :- Rendez-vous le mardi 15 février 2022- Où? : Le Cratère à Alès- Quand? : 20h30- Tarifs : 28€ – 26€ – 22€ – 16€- Réservation nécessaire- Informations complémentaires et réservations auprès du Cratère par téléphone au 04 66 52 52 64 ou sur leur site internet : lecratere.fr

