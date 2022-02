Nora Hamzawi Pleubian, 28 avril 2022, Pleubian.

De retour avec son nouveau spectacle, Nora Hamzawi épingle l’époque et exacerbe, avec la même lucidité qu’elle s’inflige à elle-même, les interrogations d’une jeune femme surprise d’être déjà trentenaire. Maternité, crises de couple, épanouissement social et sexuel… elle dissèque ses névroses avec autodérision et amusement pour finalement mieux nous aider à accepter les nôtres.

Sur scène, elle se laisse aller à des digressions, démultiplie sa narration jusqu’à mettre en abime l’exercice du stand up et créer un rapport privilégié avec son public

Spectacle nommé aux Molières 2020, catégorie humour.

Tout public dès 15 ans.

+33 2 96 55 50 26 http://www.arche-sillon.com/

