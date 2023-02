Nora Hamzawi (Paris) THEATRE DE L’ATELIER, 9 février 2023, PARIS.

Nora Hamzawi (Paris) THEATRE DE L’ATELIER. Un spectacle à la date du 2023-02-11 (2023-02-09 au ) 21:15. Tarif : 25.0 à 39.0 euros.

Jean-Philippe Bouchard Productions (PLATESV-R-2020-004952) présente ce spectacle. De retour avec son nouveau spectacle, Nora Hamzawi épingle l’époque et exacerbe, avec la même lucidité qu’elle s’inflige à elle-même, les interrogations d’une jeune femme surprise d’être déjà trentenaire. Maternité, crises de couple, épanouissement social et sexuel… elle dissèque ses névroses avec autodérision et amusement pour finalement mieux nous aider à accepter les nôtres. Nora Hamzawi

Votre billet est ici

THEATRE DE L’ATELIER PARIS 1 Place Charles Dullin 75018

Jean-Philippe Bouchard Productions (PLATESV-R-2020-004952) présente ce spectacle.

De retour avec son nouveau spectacle, Nora Hamzawi épingle l’époque et exacerbe, avec la même lucidité qu’elle s’inflige à elle-même, les interrogations d’une jeune femme surprise d’être déjà trentenaire. Maternité, crises de couple, épanouissement social et sexuel… elle dissèque ses névroses avec autodérision et amusement pour finalement mieux nous aider à accepter les nôtres.

. EUR25.0 25.0 euros

Votre billet est ici